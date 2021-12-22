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Шестьдесят человек погибли от отравления алкоголем в Турции

10:24
  • среда
  • 22 декабря 2021

Только в Стамбуле зафиксировано 30 смертей

Отравление суррогатным алкоголем стало причиной смерти шестидесяти с лишним человек в Турции. В последние две недели случаи отравления контрафактным спиртным были зафиксированы в 17 городах страны.

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Как сообщил телеканал Habertürk, больше всего случаев зарегистрировано в Стамбуле. Здесь за последние 10 дней умерли 30 человек. Всего известно о гибели как минимум 61 человека. В городе Орду на севере Турции в связи с расследованием этих случаев задержаны двое подозреваемых.

Днем ранее сообщалось, что турецкие подразделения Департамента по борьбе с контрабандой задержали более 100. Операция против производителей и продавцов контрафактного алкоголя под названием "Яд-2" началась 20 декабря. Рейды проходят в  560 населенных пунктах.

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