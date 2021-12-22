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На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива во второй энергоблок

10:54
  • среда
  • 22 декабря 2021

Он заработает уже в следующем году

На Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока

Всего будет загружено более 160 тонн топлива. Как сообщили в Минэнерго Белоруссии, после закачки топлива будет проведена работа по подготовке блока к энергетическому пуску, а также по его включению в энергосистему страны.

Ожидается, что ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию состоится в 2022 году.

БелАЭС построена рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту. Станция включает в себя два блока по 1200 мегаватт каждый.

Соседняя Литва назвала появление станции угрозой для Евросоюза, выразила протест по этому поводу и отказалась покупать выработанную в Белоруссии электроэнергию.

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