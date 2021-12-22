Врач объяснил, как защититься от COVID-19 на корпоративе

Массовых мероприятий лучше избегать

Вопреки настояниям специалистов воздержаться от массовых мероприятий в свете эпидемиологической ситуации, некоторые компании все же намерены провести новогодние корпоративы. О том, как минимизировать риск заражения коронавирусом, рассказал терапевт Андрей Звонков.

Медик отметил, что лучше провести корпоратив в отдельном помещении, а не в общем зале ресторана, и ограничить число присутствующих сотрудниками, которые обычно находятся в офисе.

Звонков указал, что достаточно одного заразившегося человека, чтобы "накрыть" инфекцией всех присутствующих, поэтому "лезть в большие компании в условиях пандемии" – это большой риск.

Хороший вариант — собрать на корпоративе сотрудников, которые прошли вакцинацию. Тем, кто по каким-то причинам не привились или имеют медицинский отвод, на корпоратив лучше не приходить, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что россиянам рекомендуют отказаться от участия в массовых новогодних мероприятиях, которые устраиваются в закрытых помещениях. От планов встретить Новый год где-нибудь за рубежом тоже лучше отказаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram