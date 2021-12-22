ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач объяснил, как защититься от COVID-19 на корпоративе

11:19
  • среда
  • 22 декабря 2021

Массовых мероприятий лучше избегать

Вопреки настояниям специалистов воздержаться от массовых мероприятий в свете эпидемиологической ситуации, некоторые компании все же намерены провести новогодние корпоративы. О том, как минимизировать риск заражения коронавирусом, рассказал терапевт Андрей Звонков.
Назван инкубационный период омикрон-штамма коронавируса

Медик отметил, что лучше провести корпоратив в отдельном помещении, а не в общем зале ресторана, и ограничить число присутствующих сотрудниками, которые обычно находятся в офисе.

Звонков указал, что достаточно одного заразившегося человека, чтобы "накрыть" инфекцией всех присутствующих, поэтому "лезть в большие компании в условиях пандемии" – это большой риск.

Хороший вариант — собрать на корпоративе сотрудников, которые прошли вакцинацию. Тем, кто по каким-то причинам не привились или имеют медицинский отвод, на корпоратив лучше не приходить, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что россиянам рекомендуют отказаться от участия в массовых новогодних мероприятиях, которые устраиваются в закрытых помещениях. От планов встретить Новый год где-нибудь за рубежом тоже лучше отказаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Корпоратив
Корпоратив
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.