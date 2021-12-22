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Захарова связала активность НАТО в Черном море с "Северным потоком — 2"

10:53
  • среда
  • 22 декабря 2021

Трубопровод выгоден всем, отметила представитель МИД

Активизация НАТО в Черном море связана в том числе с неприятием Соединенными Штатами проекта трубопровода "Северный поток — 2". Об этом в среду, 22 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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По словам Захаровой, провокативная деятельность членов Североатлантического альянса в Черноморском регионе имеет в основе "дикую аллергию" США проект газопровода "Северный поток — 2".

При этом представитель МИД отметила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", что российский трубопровод выгоден всей Европе и отдельным европейским странам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что учения НАТО в Черном море и полеты бомбардировщиков альянса в 20 километрах от российской границы выходят за грань. Еще более обостряют ситуацию поставки западными странами летального оружия Киеву.

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