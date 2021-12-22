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Назван инкубационный период омикрон-штамма коронавируса

11:03
  • среда
  • 22 декабря 2021

Цель модификации вируса – заразить как можно больше людей

Цель нового штамма коронавируса "омикрон" - заразить как можно больше людей. Об этом свидетельствует и более короткий инкубационный период при заражении этой разновидностью COVID-19, заявили эксперты.

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"Вот почему распространение болезни происходит гораздо быстрее", — сказала NBC News  врач интенсивной терапии из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса Анита Гупта.

По словам медика, инкубационный период "омикрона" обычно составляет от трех дней, максимум неделю. На длительность влияют также такие факторы, как возраст, наличие хронических заболеваний и прививки от COVID-19.

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