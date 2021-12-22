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Осужденный Ефремов задолжал налоговой крупную сумму денег

11:23
  • среда
  • 22 декабря 2021

Актер трудится швеей и получает копейки

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов задолжал налоговой 118 тысяч рублей.
Сестра Михаила Ефремова рассказала, как актера изменила колония

11 октября Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство в отношении актера. Согласно документу, Ефремов должен заплатить ФНС 118 358,9 рубля, сообщил источник ФАН.

У Ефремова открыто ИП. Когда он был на свободе, то самостоятельно занимался налоговыми вопросами. Теперь, будучи в заключении, артисту, видимо, стало не до налогов.

Чтобы погасить задолженность в налоговой, Ефремову не хватит его тюремной зарплаты В колонии актер работает швеей: вставляет замки в молнии, за что получает около пяти тысяч в месяц, передает telegram-канал Mash.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актер, врезался в фургон. Водитель машины Сергей Захаров умер на следующий день в больнице.

Михаил Ефремов, выступая на судебном заседании по видеосвязи, заявил, что на нем полностью лежит вина за гибель Сергея Захарова. Актер рассказал, что молится за жертву аварии, а также повинился за участие в "адвокатском шоу" Эльмана Пашаева, представлявшего интересы Ефремова в суде.

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