Десять самолетов Т-500 пропали в Казани

Пропажу обнаружила дочерняя компания "Ростеха"

Десять самолетов Т-500 пропали с территории филиала ПАО "Туполев" в Казани. Пропажу обнаружила дочерняя компания "Ростеха" "Технология". Один из пропавших самолетов – выставочный.

"Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями", - сообщил ТАСС первый замглавы "Технологии" Алексей Будыкин.

По данным Будыкина, 10 самолетов Т-500 были заказаны Обнинским научно-производственным предприятием "Технология" им. А.Г. Ромашина у "Фирмы "МВЕН". Девять лайнеров предварительно были оценены приставами в 90 миллионов рублей. Компания обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Т-500 - легкомоторный самолет сельскохозяйственного назначения. В 2018 году самолет прошел сертификацию. Т-500 может использоваться для проведения авиахимработ, мониторинга окружающей среды, обследования крупных промышленных объектов, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефти.

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