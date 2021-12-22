Коронавирусом в России заболели 25264 человека

Вылечились 42322 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 25264 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1020 человек, выздоровели 42322 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 2166. В Москве за сутки заболели 1904 человека, в Подмосковье - 1351.

За весь период пандемии в стране выявлено 10292983 случая инфекции. Умерли 300269 пациентов. Выздоровел 9097521 человек.

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