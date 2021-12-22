ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин выделил еще 7,8 млрд рублей детсадам и школам

11:42
  • среда
  • 22 декабря 2021

Средства выделены с учетом утверждения нормативов бюджетного финансирования

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 декабря, подписал распоряжение о выделении еще 7,8 млрд рублей на финансирование школ и детских садов.
Минпросвещения оценило ситуацию с коронавирусом в школах

Дополнительные средства выделены с учетом утверждения нормативов бюджетного финансирования школ и детских садов на 2022 год, деньги пойдут на индексацию.

Это позволит поддержать высокий уровень качества московского образования и обеспечить повышение заработной платы учителей и других работников системы образования.

С 1 января 2022 года размеры нормативов финансирования на каждого ребенка государственных и частных образовательных учреждений будут проиндексированы на 3,1%. 139 тысяч рублей выделяется на ученика начальной школы, 160 тысяч рублей — на школьника 5-9 классов, 180 тысяч рублей — на школьника 10-11 классов, 191 тысяча рублей — на дошкольника группы полного дня, 77,3 тысяч рублей — на дошкольника группы кратковременного пребывания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Власти Москвы ранее рекомендовали столичным школам отправить учеников на каникулы на три дня раньше - с 27 декабря. Рекомендация распространяется только на школы. Детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Школа
Школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.