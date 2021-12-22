Собянин выделил еще 7,8 млрд рублей детсадам и школам

Средства выделены с учетом утверждения нормативов бюджетного финансирования

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 декабря, подписал распоряжение о выделении еще 7,8 млрд рублей на финансирование школ и детских садов.

Дополнительные средства выделены с учетом утверждения нормативов бюджетного финансирования школ и детских садов на 2022 год, деньги пойдут на индексацию.

Это позволит поддержать высокий уровень качества московского образования и обеспечить повышение заработной платы учителей и других работников системы образования.

С 1 января 2022 года размеры нормативов финансирования на каждого ребенка государственных и частных образовательных учреждений будут проиндексированы на 3,1%. 139 тысяч рублей выделяется на ученика начальной школы, 160 тысяч рублей — на школьника 5-9 классов, 180 тысяч рублей — на школьника 10-11 классов, 191 тысяча рублей — на дошкольника группы полного дня, 77,3 тысяч рублей — на дошкольника группы кратковременного пребывания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Власти Москвы ранее рекомендовали столичным школам отправить учеников на каникулы на три дня раньше - с 27 декабря. Рекомендация распространяется только на школы. Детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме.

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