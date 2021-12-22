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64 человека погибли при крушении деревянного судна у Мадагаскара

11:43
  • среда
  • 22 декабря 2021

Еще 24 человека пропали без вести

Число погибших в результате крушения деревянного судна у Мадагаскара выросло до 64.

Еще 24 человека числятся пропавшими без вести, передает ТАСС. 45 человек удалось спасти. Накануне сообщалось о 17 погибших.

Известно, что судно было грузовым и не имело лицензии на перевозку людей. В момент ЧП оно было перегружено.

Деревянное грузовое судно потерпело крушение у берегов острова Мадагаскар в понедельник,20 декабря. На борту находились более 130 пассажиров. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность в двигателе.

На месте крушения до сих пор работают бригада спасателей, моряки и местные жители.

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