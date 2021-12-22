Госдума отменила обязательный техосмотр

Закон касается только личного транспорта

Госдума на последнем заседании осенней сессии приняла в окончательном чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов.

Теперь техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

При этом закон касается только транспортных средств, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях. Для такси, грузового и общественного транспорта, а также личного транспорта, используемого в служебных целях, техосмотр сохраняется.

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