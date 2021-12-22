Девятилетняя студентка МГУ не появлялась на занятиях весь семестр

Вуз обеспокоен сложившейся ситуацией

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не появляется на занятиях в университете с сентября 2021 года.

Руководство факультета психологии, куда поступила Алиса, неоднократно просила родителей студентки предоставить какие-либо документы, объясняющие причины отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, но до сих пор их не получило, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Коллектив факультета психологии МГУ обеспокоен сложившейся ситуацией, особенно "не всегда адекватной реакцией" отца девочки. Ранее мужчина прорывался через охрану "разобраться с преподавателями", так как его не устроил учебный план и оценки дочери.

"Все это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью девятилетней девочки", - отметили в МГУ.

Алиса Теплякова в восемь лет успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете МГУ. Для поступления на бюджет девочке баллов не хватило, она будет учиться на платном отделении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram