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Редкое оптическое явление зафиксировали в Москве

12:00
  • среда
  • 22 декабря 2021

Жители столицы могли увидеть гало-22

Жители и гости столицы получили возможность увидеть редкое атмосферное явление — гало-22. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Эксперт рассказал, что гало выглядит как вторичное свечение вокруг источника света, как правило, в форме круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли".

Причиной появления гало является образование ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. При этом гало-22 можно увидеть чаще других разновидностей.

Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до пяти градусов) и объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих облако или туман, рассказал Тишковец в своем Instagram.

Ранее в столице наблюдался редкий вид осадков — изморозь. Деревья в столице покрылись "серебром" из-за низкой температуры воздуха и высокой влажности. 

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