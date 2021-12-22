Редкое оптическое явление зафиксировали в Москве

Жители столицы могли увидеть гало-22
Жители и гости столицы получили возможность увидеть редкое атмосферное явление — гало-22. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Эксперт рассказал, что гало выглядит как вторичное свечение вокруг источника света, как правило, в форме круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли".
Причиной появления гало является образование ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. При этом гало-22 можно увидеть чаще других разновидностей.
Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до пяти градусов) и объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих облако или туман, рассказал Тишковец в своем Instagram.
Ранее в столице наблюдался редкий вид осадков — изморозь. Деревья в столице покрылись "серебром" из-за низкой температуры воздуха и высокой влажности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram