Названы самые популярные у россиян книги

Жители России предпочитают иностранную литературу
В 2021 году жители России предпочитали читать иностранную литературу. Об этом в среду, 22 декабря, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Как уточнил Степашин, такая тенденция наблюдается не первый год: на каждые десять отечественных книг на российском рынке приходится сорок зарубежных.
Иностранная литература остается фаворитом и среду детских книг, рассказал Степашин. В частности, лидером предпочтений является "поттериана" Джоан Роулинг.
Глава Российского книжного союза подчеркнул необходимость популяризировать отечественную литературу, для этого предлагается возрождать старые форматы: проведение читательских конференций, встреч с писателями.
Степашин также призвал средства массовой информации обращать внимание на российскую литературу, сообщает АГН "Москва".
Ранее опрос показал, что почти 60% россиян расставались с партнером из-за разного уровня интеллектуального развития. Любовь к литературе у партнера считают важным качеством 72% респондентов, 28% предпочитают не брать во внимание этот фактор при выборе пары.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram