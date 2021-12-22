Названы самые популярные у россиян книги

Жители России предпочитают иностранную литературу

В 2021 году жители России предпочитали читать иностранную литературу. Об этом в среду, 22 декабря, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Как уточнил Степашин, такая тенденция наблюдается не первый год: на каждые десять отечественных книг на российском рынке приходится сорок зарубежных.

Иностранная литература остается фаворитом и среду детских книг, рассказал Степашин. В частности, лидером предпочтений является "поттериана" Джоан Роулинг.

Глава Российского книжного союза подчеркнул необходимость популяризировать отечественную литературу, для этого предлагается возрождать старые форматы: проведение читательских конференций, встреч с писателями.

Степашин также призвал средства массовой информации обращать внимание на российскую литературу, сообщает АГН "Москва".

Ранее опрос показал, что почти 60% россиян расставались с партнером из-за разного уровня интеллектуального развития. Любовь к литературе у партнера считают важным качеством 72% респондентов, 28% предпочитают не брать во внимание этот фактор при выборе пары.

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