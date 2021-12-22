Госдума разрешила блокировать сайты без решения суда

Речь идет о ресурсах, продающих поддельные документы

Закон о внесудебной блокировке интернет-сайтов, продающих поддельные документы, приняла Госдума в третьем чтении. Документ предусматривает возможность ограничивать доступ к подобным информационным ресурсам по инициативе генпрокурора и его заместителей.

"Это позволит в досудебном порядке блокировать ресурсы, где сегодня открыто продаются различные подложные документы, дипломы о высшем образовании, военные билеты и так далее", - заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Подчеркивается, что такой подход будет распространяться и на ресурсы, продающие фальшивые сертификаты о вакцинации. Также во внесудебном порядке можно будет блокировать ложные сообщения об актах терроризма, передает "Интерфакс".

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