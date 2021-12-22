Собянин присвоил "Центру ВОСПИ" статус якорного резидента технопарка "Полюс"

Предприятие получил налоговые льготы

Российскому производителю аппаратуры и компонентов для волоконно-оптических сетей АО "Центр ВОСПИ" присвоен статус якорного резидента технопарка "Полюс". Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Такой статус дает право на налоговые льготы. Так, ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, снижается с 17 до 13,5 процента.

В технопарке "Полюс" предприятие арендует 987 квадратных метров производственных площадей, здесь работают 99 человек.

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