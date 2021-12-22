ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин присвоил "Центру ВОСПИ" статус якорного резидента технопарка "Полюс"

12:06
  • среда
  • 22 декабря 2021

Предприятие получил налоговые льготы

Российскому производителю аппаратуры и компонентов для волоконно-оптических сетей АО "Центр ВОСПИ" присвоен статус якорного резидента технопарка "Полюс". Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Такой статус дает право на налоговые льготы. Так, ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, снижается с 17 до 13,5 процента.

В технопарке "Полюс" предприятие арендует 987 квадратных метров производственных площадей, здесь работают 99 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Технопарк
Технопарк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.