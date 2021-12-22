Собянин выступает с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

Мэр расскажет об итогах года

Сергей Собянин в среду, 22 декабря, отчитывается перед депутатами Мосгордумы о результатах деятельности столичного правительства. В этом году ежегодный отчет проходит в очном формате.

Ожидается, что Собянин расскажет о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Речь также пойдет об актуальных для Москвы темах, в частности, строительстве станций метро, МЦК и МЦД, программе реновации и других.

У каждой фракции будет возможность задать мэру по три вопроса.

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