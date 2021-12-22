Собянин отметил способность здравоохранения Москвы противостоять пандемии

Без медицинской помощи не остался ни один заболевший москвич

Система столичного здравоохранения продемонстрировала способность к долгосрочному противостоянию пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 22 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник представил ежегодный отчет в Московской городской думе. В этом году, как и в прошлом, встреча проходит в дистанционном формате по видеоконференцсвязи.

В ходе выступления перед депутатами Собянин рассказал, что в пандемию без медицинской помощи не остался ни один заболевший москвич, сообщает АГН "Москва".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 2021 год разительно отличается от предшествовавшего года с точки зрения экономической ситуации в Москве. Градоначальник напомнил, что в 2020 году, в первый год пандемии, пострадали все сектора экономики и сократились доходы бюджета, поэтому год "был для экономики достаточно сложным".

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