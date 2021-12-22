Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей

За агрессивное вождение предусмотрена серьезная ответственность

Госдума в среду завершает осеннюю сессию. Парламентарии собрались на Охотном ряду на последнее в этом году пленарное заседание. В повестке - проекты, которые проходят финальное - третье - чтение.

Так, депутаты приняли закон об уголовном наказании для лихачей - за агрессивное вождение. Одобрена инициатива о запрете списания соцвыплат по кредитам. Также Госдума поддержала внесудебную блокировку сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации, дипломы о высшем образовании и водительские права, сообщает "ТВ Центр".

Всего же за эту сессию парламентарии приняли 143 закона, более трети из которых - социально ориентированные. Интенсивной и плодотворной работе не помешало существенное обновление депутатского корпуса и появление новой фракции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram