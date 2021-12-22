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Появилось видео драки отца 9-летней студентки МГУ с преподавателями

15:06
  • среда
  • 22 декабря 2021

Сотрудникам пришлось вызывать полицию

Дракой в МГУ, которую устроил отец 9-летней студентки, заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних.
Девятилетняя студентка МГУ не появлялась на занятиях весь семестр

Кадры, где Евгений Тепляков замахивается на охранников вуза, появились в сети накануне вечером. Оказалось, что мужчина так бурно реагировал на результаты экзамена по психологии. Ему обещали, что дочку будут тестировать устно и в его присутствии. А вышло наоборот - письменно и за закрытыми дверями.

Когда итоговая оценка оказалась ниже ожидаемой, отец решил сам разобраться с преподавателями. Сотрудникам пришлось вызывать полицию и эвакуироваться через запасной выход.

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