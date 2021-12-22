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По мотивам сказки "Морозко": как украсили главную елку страны

15:10
  • среда
  • 22 декабря 2021

Игрушки были подобраны в определенной тематике

К Новому году готова! В Москве на Соборной площади Кремля украсили главную ёлку страны. Три тысячи гирлянд, почти полторы тысячи игрушек. Чтобы разместить всё это на 28-метровой красавице, потребовался не один час.

Соборная площадь Московского Кремля сегодня в эпицентре новогоднего настроения. Дотянуться до этой лесной красавицы можно только на специальном подъемнике. Главный символ Нового года соответствует всем "кремлевским" стандартам - высота почти 30 метров, правильная форма, густая хвоя, да и возраст солидный, как посчитали специалисты - 94 года.

Игрушки для главной новогодней елки России каждый раз подбираются в определенной тематике, которая до последнего держится в секрете. В этом году дизайнеры повторили и дополнили яркое убранство прошлого года - по мотивам сказки "Морозко".

В прошлом году Кремль был закрыт для посещений, поэтому большинство детей не смогли увидеть новогоднюю ель. А в этом году она предстанет во всей красе: три километра гирлянд, больше тысячи игрушек - многие изготовлены вручную по индивидуальным эскизам.

Все игрушки выдержаны в единых тонах - все оттенки белого, серебристого и золотого. Благодаря этому елка выглядит нарядной в любое время суток, а еще сочетается с архитектурой исторической площади. Первые украшения в этом году повесили московские кадеты - ученики технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя России Максимчука. Для ребят миссия оказалась волнительной.

Новогоднее настроение поддерживает и погода - сейчас как раз трескучие морозы. Новогодняя елка в Кремле будет радовать москвичей и гостей города около трех недель - до Крещения.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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