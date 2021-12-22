Странствие через весь XX век: Театр Образцова приготовил премьеру

В два часа создатели спектакля попытались вместить все 90 лет ровесника века и Кавалера ордена Улыбки
В Театре Сергея Образцова - премьера! К 120-летию мастера там подготовили спектакль, который точно понравится и взрослым, и детям. Это увлекательное странствие через весь XX век - сквозь призму жизни самого Образцова. Театральные герои и исторические личности вновь оживают на сцене - на фоне кинохроники.
Подробнее – в репортаже Ксении ИгнатовойВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram