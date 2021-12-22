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Странствие через весь XX век: Театр Образцова приготовил премьеру

15:10
  • среда
  • 22 декабря 2021

В два часа создатели спектакля попытались вместить все 90 лет ровесника века и Кавалера ордена Улыбки

В Театре Сергея Образцова - премьера! К 120-летию мастера там подготовили спектакль, который точно понравится и взрослым, и детям. Это увлекательное странствие через весь XX век - сквозь призму жизни самого Образцова. Театральные герои и исторические личности вновь оживают на сцене - на фоне кинохроники.

Подробнее – в репортаже Ксении Игнатовой

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Театр Сергея Образцова
Театр Сергея Образцова
Театр Сергея Образцова
Театр Сергея Образцова
Театр Сергея Образцова
Театр Сергея Образцова
Театр Сергея Образцова
Театр Сергея Образцова
Театр Сергея Образцова
Театр Сергея Образцова
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