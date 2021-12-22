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Большой театр начинает показы "Щелкунчика"

15:14
  • среда
  • 22 декабря 2021

Легендарный балет пользуется огромной популярностью

В среду вечером Большой начинает показы своего самого волшебного спектакля - "Щелкунчика". Все билеты уже распроданы до января, сообщает "ТВ Центр".

В этом году в рамках последнего раунда продаж билеты можно было купить только в кассах театра. Так в Большом пытаются сдержать активность перекупщиков. Впрочем, москвичи были готовы выстаивать длинные очереди, чтобы попасть на легендарный балет, созданный Петром Чайковским и Юрием Григоровичем.

"Щелкунчик" давно стал визитной карточкой Большого, в нём всегда танцевали только звёзды. И вот сегодня, в преддверии Нового года, зрителей снова ждёт путешествие в фантастический мир с великолепными декорациями, волшебной музыкой и гениальной хореографией.

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Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
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