Собянин: в Москве расширят программу обеспечения онкопациентов лекарствами

Мэр выступает в Мосгордуме с ежегодным отчетом

Программа лекарственного обеспечения онкологических пациентов в Москве будет существенно расширена в следующем году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме.

"Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие 10 различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов", – сказал Сергей Собянин.

Мэр также рассказал, что москвичи во всех районах города будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома. По его словам, в городе появятся порядка 30 новых поликлиник в тех районах, где их не хватает.

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