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Телеканал RT DE сняли с вещания в Европе

12:38
  • среда
  • 22 декабря 2021

Берлин надавил на оператора спутниковой связи

Телеканал RT DE сняли с вещания в Европе. Немецкий медиарегулятор надавил на оператора спутниковой связи. В компании Russia Today уверены, что эти решения будут пересмотрены – в суде.

Берлин объявил о решении запретить вещание RT DE в Германии
Названа причина блокировки канала RT DE на YouTube

"Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве", - говорится в сообщении в Telegram-канале RT.

Действия германского регулятора в RT назвали неправомерными. Как сообщалось ранее, медиарегулятор в ФРГ заявил о начале расследования в отношении российской сети. RT заподозрили в нарушении правил вещания на территории Германии.

На действия Берлина отреагировали в МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что  Россия будет вынуждена ответить зеркально на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.

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