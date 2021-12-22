Берлин надавил на оператора спутниковой связи

Телеканал RT DE сняли с вещания в Европе. Немецкий медиарегулятор надавил на оператора спутниковой связи. В компании Russia Today уверены, что эти решения будут пересмотрены – в суде.

"Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве", - говорится в сообщении в Telegram-канале RT.

Действия германского регулятора в RT назвали неправомерными. Как сообщалось ранее, медиарегулятор в ФРГ заявил о начале расследования в отношении российской сети. RT заподозрили в нарушении правил вещания на территории Германии.

На действия Берлина отреагировали в МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.

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