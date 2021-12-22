Собянин: оба родителя в многодетных семьях получат право бесплатного проезда

Такое решение принято по многочисленным просьбам многодетных семей

Право бесплатного проезда в московском общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях. Об этом в среду рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, такая мера принята по многочисленным просьбам многодетных семей.

Сергей Собянин 22 декабря выступает с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства перед Мосгордумой, отмечает АГН "Москва". В этом году, как и в прошлом, встреча проходит в дистанционном формате по видеоконференцсвязи.

В октябре мэр столицы подписал указ, согласно которому с 1 января в Москве оба родителя в многодетных семьях смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Ранее такое право было лишь у одного родителя, а льгота для несовершеннолетних детей после 16 лет действовала только при условии их обучения в образовательном учреждении.

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