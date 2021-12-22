Лавров подтвердил готовность к переговорам с НАТО в январе

Стороны будут обсуждать гарантии безопасности

Россия рассчитывает в январе 2022 года провести переговоры с НАТО о гарантиях безопасности. Об этом в среду, 22 декабря, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД отметил стремление ведомства "задействовать и переговорную площадку", чтобы обсудить проекта соглашения между Россией и странами НАТО о гарантиях безопасности.

Комментируя сроки начала переговоров, Лавров рассказал, что это произойдет "в обозримой перспективе" — в январе, сообщает RT.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что консультации с Россией по вопросам безопасности могут начаться в январе. Донфрид добавила, что американская сторона готова "продвигаться вперед по ряду каналов", в том числе по линии совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

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