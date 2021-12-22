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Собянин назвал сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4

12:52
  • среда
  • 22 декабря 2021

Два новых диаметра откроют в 2023-2024 годах

Два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4 откроют в 2023-24 годах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед депутатами Мосгордумы.

По его словам, за последние 10 лет в столице открыто 100 новых станций метро и МЦК.

"Сеть московского метрополитена выросла в 1,5 раза. Это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра - наземного метро МЦД. 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых сегодня не уступают современным станциям метрополитена", - сказал Собянин.

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