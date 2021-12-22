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Собянин отметил социальную направленность бюджета Москвы

12:44
  • среда
  • 22 декабря 2021

Предусмотрено увеличение расходов на соцнужды на 9,1%

В бюджете столицы на следующий год предусмотрено увеличение расходов социальной направленности более чем на 9%. Об этом в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме сообщил мэр города Сергей Собянин. В этом году встреча проходила в дистанционном формате по видеоконференцсвязи.

"Бюджет развития тоже был увеличен и составляет порядка 40% расходной части", - приводит АГН "Москва" слова Собянина.

При этом отмечается, что доходы бюджета в этом году на 20% превысят уровень докризисного 2019 года.

В ноябре депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Представленный бюджет сформирован из достаточного и необходимого объема финансирования важных городских задач.

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