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Минздрав опроверг обязательность прививки от COVID-19 для подростков

13:18
  • среда
  • 22 декабря 2021

Внесение вакцинации в календарь прививок не делает ее обязательной

Вакцинация подростков от коронавирусной инфекции не является в России обязательной. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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Представитель Минздрава подчеркнул, что включение вакцинации подростков от коронавируса в календарь прививок по эпидемическим показаниям не означает ее обязательности.

Кузнецов также заявил, что вакцинация подростков осуществляется только на добровольной основе, сообщает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения подписал указ, который утверждает новый национальный календарь профилактических прививок. В нем говорится, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится при наличии письменного заявления одного из родителей.

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