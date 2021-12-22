Путин и Лукашенко могут провести отдельную встречу в Петербурге 28 декабря

Президенты обсудят планы на 2022 год

В Кремле не исключили встречу президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко перед Новым годом.

29 декабря в Санкт- Петербурге стартует неформальный саммит глав государств СНГ. Предварительно, Путин и Лукашенко могут провести отдельную встречу 28 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно есть подготовка к личной встрече президентов", - отметил спикер Кремля.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались 9 сентября в Москве, напоминает "Интерфакс".

Ранее Путин и Лукашенко договорились встретиться до конца 2021 года, однако точной даты не назвали. Главы государств планируют обсудить текущие события и планы на 2022 год.

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