На мэра Краснодара завели дело за получение взятки в виде ружья

Алексеенко вступил в должность месяц назад

На нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Дело возбуждено по материалам краевого управления ФСБ, сообщили в Следственном комитете.

Как стало известно следствию, в 2018 году Алексеенко, будучи замгубернатора Краснодарского края, через посредника получил взятку в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на обилие недочетов.

В настоящее время в администрации Краснодара продолжаются обыски, с Алексеенко работают следователи.

43-летнего Андрея Алексеенко назначили мэром Краснодара 17 ноября 2021 года. При вступлении в должность он оговорился и заявил, что "от нас ждут разговоров, а не конкретных дел".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram