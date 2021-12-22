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Лавров: Россия намерена жестко обеспечивать свою безопасность

13:33
  • среда
  • 22 декабря 2021

Москва применит те средства, которые сочтет нужными

Философия России по поводу обеспечения безопасности давно и хорошо известна, заявил Сергей Лавров. Как отметил глава МИД, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны".
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"Мы не хотим войны, президент Путин еще раз об этом сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужными", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.

Что касается заявлений из Брюсселя, который снова заготавливает антироссийские санкции, то это, по словам Лаврова, угрозы на пустом месте.  Российский министр посоветовал  европейским политикам заняться своими прямыми обязанностями – в частности, заставить власти Украины и президента Зеленского выполнить резолюцию Совбеза ООН 2202, которая утвердила минские договоренности.

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