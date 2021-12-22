В оперштабе назвали способ улучшить нейтрализацию "омикрона"

Этому способствует вакцинация после перенесенной болезни

Повышению эффективности нейтрализации коронавируса штамма "омикрон" будет способствовать вакцинация после перенесенного заболевания. Об этом в среду, 22 декабря, рассказали в федеральном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В оперштабе отметили, что перенесенное заболевание, за которым последовала вакцинация или повторная вакцинация, вероятно, увеличит эффективность нейтрализации и обеспечит защиту от тяжелого течения заболевания при инфицировании вариантом "омикрон".

После перенесенного ранее заболевания, вакцинации или их комбинации были проведены исследования эффективности иммунологической защиты. Они показывают, что по сравнению с исходным штаммом степень нейтрализации варианта "омикрон" снижена с трех до 41 раза в зависимости от иммунологического статуса.

В целом омикрон-штамм ведет к более тяжелому течению болезни у невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности, в старших возрастных группах. В то же время у привитых чаще случаи более легкого течения болезни, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 22 декабря за сутки в России было зарегистрировано 25264 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались за тот же период 1020 человек, выздоровели 42322 заболевших. С начала пандемии в стране выявлено 10292983 случая инфекции. Умерли 300269 пациентов. Выздоровел 9097521 человек.

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