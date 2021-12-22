ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В оперштабе назвали способ улучшить нейтрализацию "омикрона"

13:40
  • среда
  • 22 декабря 2021

Этому способствует вакцинация после перенесенной болезни

Повышению эффективности нейтрализации коронавируса штамма "омикрон" будет способствовать вакцинация после перенесенного заболевания. Об этом в среду, 22 декабря, рассказали в федеральном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Назван инкубационный период омикрон-штамма коронавируса
У всех ревакцинированных "Спутником V" нашли антитела к "омикрону"

В оперштабе отметили, что перенесенное заболевание, за которым последовала вакцинация или повторная вакцинация, вероятно, увеличит эффективность нейтрализации и обеспечит защиту от тяжелого течения заболевания при инфицировании вариантом "омикрон".

После перенесенного ранее заболевания, вакцинации или их комбинации были проведены исследования эффективности иммунологической защиты. Они показывают, что по сравнению с исходным штаммом степень нейтрализации варианта "омикрон" снижена с трех до 41 раза в зависимости от иммунологического статуса.

В целом омикрон-штамм ведет к более тяжелому течению болезни у невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности, в старших возрастных группах. В то же время у привитых чаще случаи более легкого течения болезни, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 22 декабря за сутки в России было зарегистрировано 25264 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались за тот же период 1020 человек, выздоровели 42322 заболевших. С начала пандемии в стране выявлено 10292983 случая инфекции. Умерли 300269 пациентов. Выздоровел 9097521 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.