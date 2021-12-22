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Россиян предупредили о росте числа квартирных краж в дни праздников

13:52
  • среда
  • 22 декабря 2021

Гражданам объяснили, как обезопасить свои жилища

Сообщения в соцсетях об отъезде на новогодние праздники – приманка для квартирных воров. Подобных откровений в интернете лучше избегать, убежден замначальника управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве Александр Сивов. Он также напомнил, что надо вовремя забирать из почтовых ящиков корреспонденцию – так злоумышленникам становится понятно, что в квартире постоянно живут люди.
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"Ни в коем случае в соцсетях, личных аккаунтах не нужно информировать о том, что вы уезжаете. Это все может отслеживаться и отсматриваться людьми, которые хотели бы поживиться", - заявил Сивов.

Представитель Росгвардии подчеркнул: число квартирных краж в новогодние правздники растет именно потому, что многие уезжают из дома, передает ТАСС. По словам Сивова, самой эффективной мерой защиты квартиры остается установка сигнализации – на сигнал тревоги экипажи вневедомственной охраны подъезжают, как правило, в течение 5-7 минут.

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