Оранжевый уровень опасности в Москве вновь продлен

Предупреждение будет действовать до 24 декабря

Действие оранжевого уровня погодной опасности, введенного в столичном регионе в связи с аномальными морозами, вновь продлено.

Изначально предполагалось, что оранжевый уровень погодной опасности будет действовать с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. В Подмосковье предупреждение вводили с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря.

Однако затем действие оранжевого уровня опасности продлили до середины дня 23 декабря.

В Гидрометцентре уточнили, что отныне период предупреждения — до 11:00 24 декабря. Наряду с этим в Москве и области до 11:00 пятницы объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Между тем ночь на 22 декабря оказалась для Москвы рекордно холодной: на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха в минус 22,2 градуса, на Балчуге она составила минус 19,6 градуса, в Строгино — минус 20 градусов, в Тушино и Бутово — минус 22,9 градуса.

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