Донорам костного мозга оплатят проезд до больницы

Документ в настоящее время рассматривается в Госдуме

Как сообщил в среду председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, инициативу о бесплатном проезде доноров костного мозга и стволовых клеток к месту забора биоматериала одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Уточняется, что документ в настоящее время рассматривается в Государственной думе. В него внесут ряд уточняющих поправок перед вторым чтением.

"В частности, предусматривается финансовое обеспечение за счет бюджета расходов на проезд донора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток к месту забора КМиГСК и обратно", - рассказал Груздев (цитата по ТАСС).

Он добавил, что трансплантация органов или тканей человека возможна только с информированного добровольного согласия реципиента. Проектом при этом предусматривается создание содержащего сведения о живых донорах Федерального регистра.

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