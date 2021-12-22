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Донорам костного мозга оплатят проезд до больницы

14:12
  • среда
  • 22 декабря 2021

Документ в настоящее время рассматривается в Госдуме

Как сообщил в среду председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, инициативу о бесплатном проезде доноров костного мозга и стволовых клеток к месту забора биоматериала одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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Уточняется, что документ в настоящее время рассматривается в Государственной думе. В него внесут ряд уточняющих поправок перед вторым чтением.

"В частности, предусматривается финансовое обеспечение за счет бюджета расходов на проезд донора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток к месту забора КМиГСК и обратно", - рассказал Груздев (цитата по ТАСС).

Он добавил, что трансплантация органов или тканей человека возможна только с информированного добровольного согласия реципиента. Проектом при этом предусматривается создание содержащего сведения о живых донорах Федерального регистра.

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