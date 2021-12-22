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Исследование показало неэффективность двух из трех методов лечения COVID-19

14:25
  • среда
  • 22 декабря 2021

Эффективность препаратов снижена в отношении "омикрона"

Два из трех методов лечения коронавируса моноклональными антителами неэффективны в случаях заражения штаммом "омикрон". Об этом рассказали источники в системе здравоохранения США.
Назван инкубационный период омикрон-штамма коронавируса

По сообщения источников, некоторые лечебные учреждения в Нью-Йорке намерены отказаться от использования при лечении омикрон-штамма лекарств на основе антител производства компаний Eli Lilly и Regeneron. Причиной является их низкая эффективность.

При этом сообщается об эффективности в отношении "омикрона" препарата сотровимаб, однако количество этого лекарства ограничено.

В Соединенных Штатах ожидают в ближайшие дни одобрения к применению еще одного препарата от коронавируса. Предполагается, что он будет эффективен и в случаях заражения "омикроном", пишет The New York Times.

Ранее сообщалось, что уровень антител, необходимый для нейтрализации организмом омикрон-штамма коронавируса, во много раз превосходит тот, который боролся с первоначальной разновидностью COVID-19.

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