Абрамовичу принесли извинения за книгу "Люди Путина"

Спор урегулировали без выплаты компенсаций

Спор известного предпринимателя Романа Абрамовича с издательским домом HarperCollins по книге "Люди Путина" урегулирован. Об этом сообщили представители издательского дома, подчеркнув, что компенсации выплачиваться не будут.

В заявлении отмечается, что HarperCollins и автор книги "Люди Путина" после урегулирования спора принесли извинения Абрамовичу за "неточности" в книге, передает РИА Новости.

Роман Абрамович после выхода книги подал иск в Лондонский суд. Предприниматель выиграл дело против издательского дома HarperCollins, в которой миллиардер назван "кассиром Путина".

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