Абрамовичу принесли извинения за книгу "Люди Путина"

Спор урегулировали без выплаты компенсаций
Спор известного предпринимателя Романа Абрамовича с издательским домом HarperCollins по книге "Люди Путина" урегулирован. Об этом сообщили представители издательского дома, подчеркнув, что компенсации выплачиваться не будут.
В заявлении отмечается, что HarperCollins и автор книги "Люди Путина" после урегулирования спора принесли извинения Абрамовичу за "неточности" в книге, передает РИА Новости.
Роман Абрамович после выхода книги подал иск в Лондонский суд. Предприниматель выиграл дело против издательского дома HarperCollins, в которой миллиардер назван "кассиром Путина".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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