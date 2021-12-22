"Омикрон" может быть заразнее "дельты" на 36%

Исследование провели ученые из США

Американские медики под руководством профессора Колумбийского университета Джеффри Шамана проанализировали данные нескольких последних недель из южноафриканской провинции Гуатенг, где случилась первая крупная вспышка омикрон-штамма коронавируса, сообщается на портале medRxiv.

Специалисты сравнили, как распространялся во время первой и последующих волн пандемии возбудитель COVID-19. Расчеты показали, что штамм "омикрон" в ЮАР распространялся на 36% быстрее дельта-варианта и вдвое быстрее первых штаммов SARS-CoV-2.

Также ученые выяснили, что на территории провинции Гуатенг появление штамма "омикрон" привело к снижению популяционного иммунитета к коронавирусу на 63%. В свете этих исследований ученые указывают на необходимость скорейшей вакцинации на глобальном уровне.

Ранее специалисты установили, что цель штамма "омикрон" - заразить как можно больше людей. Об этом свидетельствует в том числе более короткий инкубационный период при заражении этой разновидностью.

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