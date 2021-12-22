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"Омикрон" может быть заразнее "дельты" на 36%

14:39
  • среда
  • 22 декабря 2021

Исследование провели ученые из США

Американские медики под руководством профессора Колумбийского университета Джеффри Шамана проанализировали данные нескольких последних недель из южноафриканской провинции Гуатенг, где случилась первая крупная вспышка омикрон-штамма коронавируса, сообщается на портале medRxiv.
У всех ревакцинированных "Спутником V" нашли антитела к "омикрону"

Специалисты сравнили, как распространялся во время первой и последующих волн пандемии возбудитель COVID-19. Расчеты показали, что штамм "омикрон" в ЮАР распространялся на 36% быстрее дельта-варианта и вдвое быстрее первых штаммов SARS-CoV-2.

Также ученые выяснили, что на территории провинции Гуатенг появление штамма "омикрон" привело к снижению популяционного иммунитета к коронавирусу на 63%. В свете этих исследований ученые указывают на необходимость скорейшей вакцинации на глобальном уровне.

Ранее специалисты установили, что цель штамма "омикрон" - заразить как можно больше людей. Об этом свидетельствует в том числе более короткий инкубационный период при заражении этой разновидностью.

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