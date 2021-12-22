Опрос показал, сколько россиян хотят вести экологичный образ жизни

В волонтерское движение вовлечены 10 миллионов россиян

Как показал опрос Всероссийского общества охраны природы, о результатах которого рассказал председатель организации Элмурод Расулмухамедов, постоянно думают об экологии 62% россиян.

"Экологичный образ жизни, особенно в части отходов, экономии электроэнергии, ресурсов и так далее, - у нас 50% граждан с удовольствием этим занимаются", - уточнил Расулмухамедов, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что среди молодежи этот показатель составляет 68%.

Кроме того, по словам главы общества, в настоящее время в волонтерское движение по экологическим направлениям вовлечены 10 миллионов россиян.

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