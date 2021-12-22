ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России появился завод по производству беспилотников

14:46
  • среда
  • 22 декабря 2021

Открыли его в подмосковной Дубне

В подмосковной Дубне появился центр производства беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов, проектом занимается компания "Кронштадт".
Путин рассказал о беспилотниках в российской армии

"Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Строительство продолжалось с апреля по декабрь 2021 года.

"Это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России", - уточнили представители фирмы.

На предприятии три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение, цех агрегатной сборки, а также цех окончательной сборки. Ожидается, что центр дополнительно создаст в регионе более 1500 рабочих мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Производство беспилотников
Производство беспилотников
Производство беспилотников
Производство беспилотников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.