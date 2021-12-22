В России появился завод по производству беспилотников

Открыли его в подмосковной Дубне

В подмосковной Дубне появился центр производства беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов, проектом занимается компания "Кронштадт".

"Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Строительство продолжалось с апреля по декабрь 2021 года.

"Это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России", - уточнили представители фирмы.

На предприятии три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение, цех агрегатной сборки, а также цех окончательной сборки. Ожидается, что центр дополнительно создаст в регионе более 1500 рабочих мест.

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