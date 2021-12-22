Россияне предпочитают встречать Новый год в Египте или на Мальдивах

Это самые популярные туристические направления на праздники

Самые популярные направления при покупке россиянами авиабилетов на период новогодних праздников назвал сервис приема онлайн-платежей Cloudpayments. Исходя из данных аналитики эксперты пришли к выводу, что жители России в зимние дни предпочитают курорты с морем и солнцем.

"Сейчас россияне достаточно активно покупают туры на новогодние праздники. Чаще всего выбирают по нескольким критериям: наличие моря и теплая солнечная погода. Самые популярные направления в период с конца декабря до 10 января - Египет, Доминикана, Мальдивы и Куба", - сообщили представители партнера CloudPayments, турагентства Romans Tur.

Источник отметил, что туры по России также востребованы, самое популярное направление – Сочи. Кроме того, сообщается, что онлайн-оборот в продаже авиабилетов в период с 1 по 19 декабря 2021 года вырос на 197% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, передает ТАСС.

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