ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне предпочитают встречать Новый год в Египте или на Мальдивах

14:55
  • среда
  • 22 декабря 2021

Это самые популярные туристические направления на праздники

Самые популярные направления при покупке россиянами авиабилетов на период новогодних праздников назвал сервис приема онлайн-платежей Cloudpayments. Исходя из данных аналитики эксперты пришли к выводу, что жители России в зимние дни предпочитают курорты с морем и солнцем.

Таиланд ужесточил правила въезда туристов
Появились подробности о новом этапе программы туристического кешбэка

"Сейчас россияне достаточно активно покупают туры на новогодние праздники. Чаще всего выбирают по нескольким критериям: наличие моря и теплая солнечная погода. Самые популярные направления в период с конца декабря до 10 января - Египет, Доминикана, Мальдивы и Куба", - сообщили представители партнера CloudPayments, турагентства Romans Tur.

Источник отметил, что туры по России также востребованы, самое популярное направление – Сочи. Кроме того, сообщается, что онлайн-оборот в продаже авиабилетов в период с 1 по 19 декабря 2021 года вырос на 197% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Новый год на Мальдивах
Новый год на Мальдивах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.