Ректора Казанского университета задержали по делу об убийстве

Гафурову уже предъявили обвинение
Сотрудники силовых структур задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова.
Следствие предъявило обвинение в убийстве и просит суд арестовать 60-летнего Гафурова, передает РИА Новости. Вопрос об избрании меры пресечения должен рассмотреть Басманный суд Москвы.
Как сообщает местные СМИ, задержание Гафурова связано с убийством в 1999 году елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова.
КФУ продолжает работать в штатном режиме, задержание ректора не сказалось на проведении занятий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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