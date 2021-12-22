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Ректора Казанского университета задержали по делу об убийстве

15:08
  • среда
  • 22 декабря 2021

Гафурову уже предъявили обвинение

Сотрудники силовых структур задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова.

Следствие предъявило обвинение в убийстве и просит суд арестовать 60-летнего Гафурова, передает РИА Новости. Вопрос об избрании меры пресечения должен рассмотреть Басманный суд Москвы.

Как сообщает местные СМИ, задержание Гафурова связано с убийством в 1999 году елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова.

КФУ продолжает работать в штатном режиме, задержание ректора не сказалось на проведении занятий.

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