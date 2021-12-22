Собянин: Москвичи будут получать медпомощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома

В столице откроется около 30 новых поликлиник

Москвичи во всех районах города будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома. Об этом сказал Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Московской городской думе.

Мэр рассказал, что в столице откроются около 30 новых поликлиник. Они появятся в районах, где их не хватает. Собянин также рассказал, что количество поликлиник под комплексную реконструкцию увеличено до 200 зданий. Новые больницы сформируют современный стандарт качества стационарной помощи в Москве.

"После окончания реконструкции я не раз спрашивал и врачей, и пациентов, стоило ли это таких затрат и временных неудобств. И получал неизменный ответ: "Да, стоило, потому что вместо устаревшего здания мы получили новую современную поликлинику", – заявил Собянин.

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