Володин призвал к надпартийной повестке развития страны

Интересы граждан - превыше всего

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании в среду, что повестка развития страны должна быть надпартийной, так как депутатов объединяют приоритеты здоровья граждан, повышения благополучия людей.

"86 законов - а это 60 процентов от принятых - поддержаны всеми фракциями. Это уровень достаточно высокий. Мы только начинаем работу, но даже эти первые шаги показывают, что мы можем объединять с вами возможности", - сказал председатель нижней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что если партия ставит свои политические интересы выше интересов граждан, то "это приводит к трагедиям".

"Мы не должны больше этого допустить. И в этом наша ответственность перед избирателями, которые сюда нас направили", - подчеркнул спикер.

По словам Володина, партийные споры балансируют политическую систему.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram