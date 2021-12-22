ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин призвал к надпартийной повестке развития страны

15:00
  • среда
  • 22 декабря 2021

Интересы граждан - превыше всего

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании в среду, что повестка развития страны должна быть надпартийной, так как депутатов объединяют приоритеты здоровья граждан, повышения благополучия людей.
Госдума завершает осеннюю сессию

"86 законов - а это 60 процентов от принятых - поддержаны всеми фракциями. Это уровень достаточно высокий. Мы только начинаем работу, но даже эти первые шаги показывают, что мы можем объединять с вами возможности", - сказал председатель нижней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что если партия ставит свои политические интересы выше интересов граждан, то "это приводит к трагедиям".

"Мы не должны больше этого допустить. И в этом наша ответственность перед избирателями, которые сюда нас направили", - подчеркнул спикер.

По словам Володина, партийные споры балансируют политическую систему.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.