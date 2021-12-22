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В МВД назвали причину поджога гипермаркета в Томске

15:13
  • среда
  • 22 декабря 2021

На преступление подозреваемого толкнула личная неприязнь

По факту поджога магазина "Лента" в Томске возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 22 декабря, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.
Начало пожара в ТЦ "Лента" в Томске попало на видео

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества"). Задержанному предъявили обвинение по данной статье.

По предварительной информации, подозреваемый — работник одной из подрядных организаций в гипермаркете. На почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети он облил товары горючей жидкостью и поджег, сообщает ТАСС.

О пожаре в ТЦ "Лента" на улице Елизарова в Томске стало известно утром 21 декабря. На данный момент огнем охвачены 5,2 тысячи квадратных метров, рухнули крыша и одна стена. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности. Из здания эвакуировали более 200 человек, никто не пострадал.

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Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
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