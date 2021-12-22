В Минздраве объяснили важность вакцинации подростков от коронавируса

У подростков возможны долгосрочные последствия перенесенного заболевания

У детей и подростков вероятны долгосрочные последствия после коронавирусной инфекции, поэтому им рекомендуется пройти вакцинацию. Об этом в среду, 22 декабря, рассказал директор НМИЦ здоровья детей Министерства здравоохранения России Андрей Фисенко.

Эксперт уточнил, то в сравнении с заболевшими взрослыми частота серьезных осложнений COVID-19 у детей и подростков ниже. Однако случаи тяжелого течения в возрастной группе до 18 лет тоже есть, причем их нельзя назвать единичными.

После коронавируса у подростков могут развиться нарушения сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, когнитивные нарушения, возможно иммунное воспаление, объяснил Фисенко.

Вакцина, получившая одобрение для применения среди подростков, поможет сохранить здоровье тысяч детей, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов объяснил, что включение вакцинации подростков от коронавируса в календарь прививок по эпидемическим показаниям не означает ее обязательности.

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