"Нафтогаз" пожаловался на "Газпром" в Еврокомиссию

Европу просят "отреагировать на нарушения"

НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на "Газпром", передает "Интерфакс".

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", - отметил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он добавил, что действия российской компании являются ключевой причиной рекордного роста цен на газ в Европе.

"Мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", - уточнил Витренко.

Еврокомиссия должна обязать "Газпром" выставить значительные объемы газа на электронные торги, считают на Украине.

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