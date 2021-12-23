Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Тельцов ждет очень трудный день, а Стрельцов - отличный!

Гороскоп на сегодня, 23 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вас накроет безудержное желание обучать, создавать команду и управлять ею, руководить всеми процессами. Это весьма похвально, но отнимет у вас слишком много энергии. Позвольте коллективу работать.

Тельцы

Осторожно, день выдастся чертовски трудным! Вы явно не готовы к столь резкой смене событий, поэтому нуждаетесь в подушке безопасности. Пусть ею окажется ваш близкий человек.

Близнецы

Вибрации дня достаточно сильные, поэтому у вас получится воплотить в жизнь практически всё, что задумали. Не бойтесь рисковать или доверять непроверенному человеку.

Раки

Весь день вы будете ощущать себя неважно, из-за чего любая работа сойдет на нет. Попробуйте отказаться от задач, научитесь отпускать лямку, что больно тянет вниз. Вы тут же почувствуете облегчение.

Львы

Мощный прилив сил заставит вас выполнить ряд задач, которые вы давно откладывали. Это получится с первого раза и качественно, что обязательно поднимет вам настроение.

Девы

Вам стоит посвятить время себе, своим желаниям, творчеству. Всё остальное пока лучше оставить “за кадром”. Лишь так вы сможете повернуть удачу в свою сторону.

Весы

Вам нужно срочно пообщаться с человеком, о котором думаете. Пока он находится в ваших мыслях, вам сложно работать. А это скажется на вашей карьере.

Скорпионы

Впереди тяжелый день, наполненный сомнениями и упреками. Причем, скорее всего, упрекать вы будете сами себя, потому что страдаете перфекционизмом.

Стрельцы

Вас ждёт отличный день! Вы получите всё, что пожелаете. Особенно если это будет касаться сферы обучения, самообразования и личных отношений.

Козероги

Подумайте над тем, чего бы вам искренне хотелось. Мир готов поделиться благами, но не знает, о чём вы мечтаете. Пора написать свои конкретные желания на бумаге или озвучить.

Водолеи

Сегодня вы будете способны на многое, так как энергия словно переливается в вашей крови. Но не рискуйте слишком явно: кто-то может воспользоваться вашим бесстрашием.

Рыбы

Откровенность, с которой вы говорите с окружающими, кардинально изменит отношение к вам. Подумайте: хотите ли вы этого сейчас? Возможно, стоит поумерить пыл.

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